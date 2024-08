Sur la route du Marché-Concours avec la famille Boillat

C’est une sorte de pèlerinage qui intervient durant le Marché-Concours. Vincent Boillat s’est rendu aux expositions du samedi matin à pied avec cinq juments franches-montagnes et leurs poulains. Aussi loin que l’éleveur s’en souvienne, le trajet de la ferme familiale au Bémont jusqu’à Saignelégier s’est toujours fait de cette manière chez les Boillat. Le convoi a entamé sa marche de 2,5 kilomètres à 7h20 pour rallier la Halle-Cantine 30 minutes plus tard. Il est formé de Vincent Boillat, de son fils Maël, de son cousin Luc Beuret accompagné de son amie Melina Paupe. « Aller à pied au Marché-Concours et arriver avec notre cheval c’était une grande fierté pour toute la famille », témoigne l’éleveur taignon. /nmy