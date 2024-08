Le Marché-Concours a pris un bain de soleil pendant trois jours

Le Marché-Concours a reçu pendant trois jours la collectivité européenne d’Alsace. Cette dernière a été l’hôte d’honneur de cette 119e édition. « C’est impressionnant tous ces chevaux et ces liens privilégiés entre le Jura et sa race de cheval », applaudit Frédéric Bierry. La manifestation a aussi permis de resserrer les liens entre le Jura et la région française : « Quand on se voit dans un cadre plus convivial cela crée des liens plus forts amicaux et fraternels », sourit le président de la collectivité européenne d’Alsace. /nmy