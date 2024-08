MEDIQO+ ouvre ses portes au public

Les curieux ont pu découvrir MEDIQO+. Ce samedi, ils auront été un certain nombre à déambuler dans les travées et les salles du centre médical, sis au Pré-Guillaume à Delémont. La structure accueille des patients depuis début août. Elle a pour vocation de donner des solutions à qui ne trouve pas de médecin de famille, mais aussi d’alléger la tension sur les urgences de l’Hôpital du Jura. MEDIQO+, fruit de la collaboration de MEDIQO et de l’H-JU, prend en effet désormais en charge les urgences mineures, tout en offrant une permanence médicale. La pédiatrie MediPed ainsi qu’une unité « nutrition » ouvriront début septembre dans la maison de santé. /tbe