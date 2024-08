Les travaux de la place Roland-Béguelin sont suspendus

Le réaménagement de la place Roland-Béguelin attendra que la tirelire se remplisse. Le Conseil communal de Delémont informe ce vendredi matin la population que ce projet d’envergure pour la vieille ville est suspendu, mais pas enterré. Ces travaux à venir font les frais de la mauvaise situation financière de la capitale jurassienne. L’exécutif a décidé dernièrement de faire preuve de prudence face à ce projet devisé à 3,3 millions de francs.

Le Conseil communal rappelle qu’à la suite d’un audit financier plusieurs mesures d’économies ont été prises et d’autres devront être mises sur pied afin de retrouver une situation saine en 2027, date butoir imposée par le canton. Les autorités de la ville indiquent également que la conjoncture actuelle et les inconnus concernant les charges liées poussent à la retenue. Un premier point sur la situation financière de la ville sera dressé en fin d’année, une fois le budget 2025 validé. Le Conseil de ville et le peuple auraient dû se prononcer ces prochains mois sur le crédit du réaménagement de la place Roland-Béguelin et des rues attenantes. /comm-ncp