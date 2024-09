Des règles plus strictes pour l’école à la maison dans le Jura

La pratique de l’école à la maison sera mieux encadrée dans le canton du Jura. Le Parlement a adopté ce mercredi, en première lecture, une révision de la loi en ce sens par 52 voix contre 1 et 6 abstentions. L’exercice de l’école à domicile fera dorénavant l’objet d’une autorisation de la part du Service de l’enseignement. La personne chargée des cours devra être au bénéfice d’un titre reconnu délivré à l’issue d’une formation professionnelle initiale ou d’une formation générale d’une durée maximale de trois ans. Les débats en commission et devant le plénum du Parlement ont permis de durcir encore un peu plus le texte. La personne chargée de l’enseignement à domicile d’un enfant devra ainsi être guidée par une personne référente avec un titre pédagogique. De même, la langue d’enseignement devra être le français et l’enseignement à distance ne sera pas autorisé. A la tribune, le ministre de la Formation, Martial Courtet, a évoqué un texte qui représente « une position de compromis acceptable ». Il estime que la modification de loi ne vise pas à empêcher les parents qui le souhaitent de faire l’école à la maison mais qu’il s’agit d’améliorer les conditions nécessaires. Martial Courtet ne cache pas que le projet fait également suite à la crise du Covid. Le nombre d’élèves concernés par l’école a plus que doublé entre 2018 et 2024. Il est passé de 31 à 70, ce qui représente moins de 1% des effectifs.

Martial Courtet : « Nous avons construit un dossier qui nous semble être un bon compromis »