Jacques Gerber sur le départ ?

C’est le suspense de ce mercredi dans la sphère politique jurassienne. Des rumeurs insistantes et relayées dans les couloirs du Parlement par des députés envoient le ministre Jacques Gerber à Berne. Le chef PLR du Département de l’Économie et de la Santé aurait en effet décroché un poste à la Confédération (DFAE ?) et quitterait ainsi le Gouvernement avant la fin de la législature, les prochaines élections ayant lieu en octobre 2025. Jacques Gerber est resté impassible à l’heure des questions orales, lors desquelles l’élu Raoul Jaeggi (PVL) a demandé si ces rumeurs étaient fondées et, le cas échéant, quand aurait lieu l’élection partielle pour le remplacer.

C’est la présidente de l’exécutif, Rosalie Beuret Siess, qui a répondu laconiquement. Elle a déclaré que le Gouvernement « ne commentait pas les rumeurs » et que « le Parlement figurerait parmi les premiers informés si un ministre devait s’en aller ». On en saura certainement davantage ces prochaines heures. /rch