Un pas en avant pour concrétiser la transparence du financement des partis

Le Parlement jurassien est saisi du projet de modification de la loi sur les droits politiques. Le Gouvernement cantonal transmet ce jeudi au législatif un message relatif à cette révision. Le texte comprend des dispositions relatives à la transparence du financement des partis politiques et à l'introduction d'un outil informatique unique pour les votations et élections au niveau des communes, ainsi que l’alignement de quelques dispositions sur le droit fédéral.

La modification de la loi sur les droits politiques découle de la votation populaire du 13 février 2022 : les Jurassiens avaient soutenu l'initiative « Partis politiques : place à la transparence ! ». Les principes de cette initiative doivent donc être concrétisés. L'objectif est d'imposer une transparence accrue quant au financement des partis politiques. Des ajustements spécifiques ont été proposés pour clarifier certains points, notamment la définition des partis ou la définition d’une contribution financière, précise ce jeudi le canton dans un communiqué.





Un outil informatique commun lors des votations et élections

Autre facette de la révision, l'introduction d'un outil informatique unique utilisé par les communes et la Chancellerie lors des votations et élections. La Chancellerie d'Etat souhaite rendre obligatoire l'utilisation exclusive d’une seule solution informatique « pour garantir l'interopérabilité, l'uniformité, et la standardisation des processus, tout en générant des économies financières et facilitant la formation du personnel ». L'outil a déjà été utilisé lors des dernières votations et élections. /comm-mmi