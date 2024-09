L’affichage publicitaire commercial sera banni à Delémont

L’affichage publicitaire commercial sera interdit dans l’espace public à Delémont. Le Conseil de ville a adopté ce lundi soir une motion en ce sens par 20 voix contre 18 et 3 abstentions. Le texte était porté par Céline Blaser (CS-POP-Vert-e-s). La motion a été acceptée malgré l’opposition du Conseil communal qui a précisé que l’adoption du texte engendrerait la dénonciation du contrat avec l’entreprise SGA en charge de cette tâche, ce qui représentera une perte de 13'000 francs par an pour la ville. La société avait pourtant indiqué à l’exécutif qu’elle était prête à revoir certains termes de la convention et d’introduire des restrictions d’affichage pour les produits comme l’alcool, le tabac ou encore les microcrédits. Le Conseil communal a également précisé que SGA n’entendait pas vendre ses panneaux d’affichage ou ses colonnes Morris à la ville en cas de révocation du contrat. En vain donc, puisque les arguments de l’exécutif n’ont pas été suivis par la majorité. La motionnaire s’est félicitée de l’adoption de son texte. Céline Blaser estime que l’espace public n’a pas vocation à influencer les comportements des consommateurs par le biais de la publicité commerciale et précise que l’affichage pourra toujours être possible pour des événements culturels, sportifs ou associatifs ainsi que pour la vie locale et politique.