Un investissement pour l'eau qui fait des vagues à Haute-Sorne

C’est tout bonnement le sujet principal de la soirée qui est tombé à l’eau à Undervelier… sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Le point à l’ordre du jour qui devait voir les conseillers généraux de Haute-Sorne préaviser un crédit de 5'819'500 francs pour la réalisation des mesures du plan général d’alimentation en eau potable (PGA) n’a pas été traité, les élus refusant l’entrée en matière par 20 voix contre huit et quatre abstentions. Cette enveloppe doit permettre à Haute-Sorne d’adapter certaines installations vétustes, notamment les réservoirs d’Undervelier et de Glovelier. Ce projet global s’inscrit dans une démarche au long cours et de collaboration suprarégionale entre la commune fusionnée et le district de Porrentruy. Sur proposition de l’élu du Centre Gérald Steiner, qui avançait principalement des arguments financiers, l’entrée en matière a donc été refusée… et ce dossier consistant sera de retour sur les bureaux vadais prochainement. Les conseillers généraux qui ont pris la parole lundi soir ont souligné son importance.





Les autorités serrent la vis

A l’heure des questions orales, le maire Eric Dobler a fait part de l’importance de la surveillance dans deux domaines distincts. Tout d’abord, l’élu du Centre a affirmé que des horodateurs étaient désormais en fonction à la Halle polyvalente et au terrain de football à Glovelier. Aussi, il a déclaré que les autorités allaient lutter contre le parking sauvage dans cette zone-là en mettant en place des contrôles réguliers, alors que le voisinage se plaint de nuisances. Par ailleurs, Eric Dobler a justifié les dizaines d’amendes qui ont été délivrées lors de fraudes aux moloks, en particulier le dimanche. « Le Conseil communal veut que l’amende soit dissuasive », a rappelé le maire. Et cela semble fonctionner, selon lui.

Enfin, toujours à l’heure des questions orales, Eric Dobler a indiqué que l’exécutif n’avait pas changé son fusil d’épaule concernant une éventuelle célébration de la médaille olympique de Steve Guerdat. L’élu a rappelé que si célébration il devait y avoir, elle se fera avec Rachel Pellaud et Audrey Gogniat, deux autres athlètes qui se sont illustrées aux Jeux olympiques à Paris. Un courrier personnel a été envoyé aux trois sportifs au début du mois de septembre, sans réponse pour le moment. /mle