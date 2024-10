« La Balade jurassienne » au sentier botanique d’Alle

« La Balade jurassienne » est en visite à Alle cette semaine. Malgré la pluie, il est possible de se promener en forêt sans être trop mouillé et c’est le cas justement au sentier botanique. Cette boucle d’environ deux kilomètres se trouve dans les hauteurs du village ajoulot et a été conçu pour des personnes de tous les âges. Essentiellement sous les arbres, les marcheurs ont l’occasion de renouer avec les habitants et les utilisateurs de la forêt qui sont représentés par une trentaine de statuettes tout le long du parcours. Des sculptures en bois qui ont été remplacé au fil des ans pour que ce sentier reste attrayant. Il est d’ailleurs entretenu deux fois par année par les membres de la société d’embellissement. /lge