Le canton du Jura veut moderniser le système informatique de sa justice

Un coup d’accélérateur pour moderniser les systèmes informatiques de la justice pénale en Suisse. Le Gouvernement jurassien souhaite adhérer à la convention entre les cantons et la Confédération qui règle cette problématique. Le Parlement devra traiter ce point prochainement. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’efforts continus pour la transformation numérique des procédures judiciaires, selon le communiqué de presse transmis ce jeudi. La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police a mis sur pied en 2016 un programme d’harmonisation de l’informatique dans la justice pénale qui répond à la nécessité d’améliorer la coordination à l’échelon intercantonal. /comm-ncp