Bagarre et quatre policiers blessés après le match Ajoie-Genève

L’après-match entre le HC Ajoie et Genève-Servette a tourné au pugilat samedi soir à Porrentruy. Des affrontements violents entre supporters des deux camps ont éclaté alors que les ultras genevois quittaient la patinoire par la route de Courgenay à bord de deux minibus. Selon un communiqué des forces de l’ordre transmis ce lundi, quatre policiers ont été blessés et un bus de la police cantonale a été endommagé. La police indique avoir dû faire usage de moyens de contrainte pour séparer les supporters des Vouivres et des Aigles. Elle précise que la grande majorité des personnes impliquées n’a pas respecté les ordres émis.

Le Ministère public a ouvert une instruction. Des investigations sont par ailleurs en cours, notamment pour identifier les auteurs de ces heurts. Aucune information supplémentaire n’est donnée à ce stade. /comm-rch