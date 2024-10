« La Balade jurassienne » sur le Sentier Auguste-Quiquerez

« La balade jurassienne » a les pieds dans les feuilles mortes cette semaine. Quoi de mieux en automne que de profiter des belles couleurs de la forêt. Et justement, le Sentier Auguste-Quiquerez nous y emmène. Avec ce chemin didactique de 13 km de long qui part de la gare de Delémont et qui se termine au Musée jurassien d’art et d’histoire, les promeneurs passent par tous paysages et notamment par les forêts qui hébergent le château de Soyhières. Ils ont également la possibilité de découvrir près d’une trentaine de plaques qui retracent l’histoire de la personnalité qui donne son nom à ce sentier. « On a créé ce chemin en 2002, année du bicentenaire de sa naissance et depuis, on continue de l’entretenir. On l’a fait, notamment car cet homme avait un lien particulier avec notre région lui qui possédait le domaine de Bellerive », explique le président de l’association du Sentier Auguste-Quiquerez, Julien Crevoisier. /lge