Attention aux cambriolages avec les jours plus courts

Les jours raccourcissent en automne et les cambrioleurs sont de sortie. Plusieurs vols ont été constatés dernièrement dans le Jura, selon la Police cantonale. A la veille du passage à l’heure d’hiver, elle rappelle quelques conseils pour prévenir les actes malveillants dans les habitations et les voitures.

Avec l’obscurité qui se présente de plus en plus tôt, il est donc plus facile de distinguer si les habitations semblent inoccupées. Et avec les manifestations prévues ces prochaines semaines, les maisons et appartements vides attirent la convoitise des cambrioleurs. La police jurassienne appelle donc à verrouiller les portes et fenêtres, même lors d’absences de courtes durées. Il faut aussi veiller à ne pas mettre ses objets de valeur en évidence et les protéger en les plaçant dans un lieu sûr. La police recommande de simuler une présence durant les périodes d’absence, en laissant par exemple un véhicule verrouillé devant le domicile, des chaussures sur le paillasson, en vidant sa boîte aux lettres ou en allumant une lampe à basse consommation d’énergie. Elle recommande encore d’aviser ses voisins lors d’absences prolongées, de ne pas signaler son absence sur un répondeur ou sur les réseaux sociaux, puis d’appeler sans délai le 117 en cas de comportement suspect.

Concernant les véhicules, la police appelle à verrouiller ceux qui sont laissés dans la rue ou devant le domicile et à cadenasser les vélos.

Davantage de détails ici. /comm-rch