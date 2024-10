Le crédit pour le giratoire des Prés-Roses passe à Delémont

L’ultime obstacle à la réalisation de la déchetterie régionale a été levé à Delémont. Le Conseil de ville de la capitale jurassienne a adopté ce lundi soir par 22 voix contre 15 et 2 abstentions un crédit de 357'000 francs pour la construction d’un giratoire dans le secteur des Prés-Roses. Le rond-point sera édifié à la hauteur du centre d’entretien de l’A16, sur la route cantonale. La construction du giratoire permettra d’accéder au Centre de collecte et de valorisation des déchets, projet porté par le SEOD. Le Canton et la Confédération ont exigé la réalisation d’un rond-point, notamment pour ne pas mettre en péril les interventions d’urgence de la police cantonale qui pourraient être entravées par le trafic. La variante d’un giratoire à quatre branches a donc été choisie et les véhicules des forces de l’ordre disposeront d’une entrée spéciale. La construction du giratoire est devisée à plus de 2 millions de francs, au total, mais la facture a été considérablement réduite pour Delémont. Le SEOD a accepté de participer directement à hauteur de 435'000 francs et d’accorder un prêt du même montant à la ville.





De vifs débats devant le Conseil de ville

Le sujet a suscité des discussions nourries ce lundi soir devant le plénum du législatif delémontain. Le conseiller communal en charge du dossier a fait amende honorable en préambule. Emmanuel Koller a reconnu un manque d’anticipation de son département mais qui avait été réparé, selon lui. Il a notamment rappelé que le rond-point – qui coûte plus de 2 millions au total - sera financé à 80% par des apports externes, soit ceux du SEOD, du Canton et de la Confédération. Il a également indiqué que le giratoire ne coûterait rien au budget de la commune puisque le crédit sera assuré par deux fonds qui sont autofinancés. Les propos n’ont pas suffi à lever toutes les méfiances, notamment du PLR qui a demandé le vote à bulletins secrets mais sans succès. Seulement 8 voix se sont exprimées en ce sens, alors qu’il en fallait au moins 10. L’entrée en matière a ainsi été acceptée par 27 voix contre 12, malgré le refus du PLR rejoint par l’UDC et le groupe CS-POP et Vert-e-s. Les jeux étaient dès lors faits et le crédit a ensuite passé la rampe lors du vote de détail. La réalisation du giratoire permettra non seulement d’accéder à la future déchetterie mais aussi de desservir l’ensemble du secteur des Prés-Roses. Le chemin des Vies-Ste-Catherine pourra ainsi, à terme, être réservé uniquement aux piétons et aux cyclistes. Les travaux de réalisation du rond-point d’accès aux Prés-Roses pourront démarrer au début de l’année prochaine. /fco