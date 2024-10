Partielle au Gouvernement : Pauline Godat (1/3)

Ce lundi, on vous présente Pauline Godat. La Franc-Montagnarde nous a reçu chez elle à La Bosse, sur la commune du Bémont, lors d’une promenade avec son fils Jules âgé d’un an et demi. L’écologiste évoque son lieu de vie, une ancienne ferme héritée de ses grands-parents. Fille d’Hubert Godat, ancien député jurassien, et sœur d’Ivan Godat, élu vert au législatif cantonal, Pauline Godat témoigne aussi de son enfance passée à Movelier au cœur d’une famille dans laquelle la politique avait une certaine importance. Et puis l’actuelle présidente du Parlement jurassien peut compter sur son entourage pour additionner son rôle de jeune maman à celui de potentielle ministre.