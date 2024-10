Le soutien à l’économie circulaire validé

Une étape concrète dans la mise en œuvre du Plan climat passe la rampe au Parlement jurassien. Le législatif cantonal a approuvé ce mercredi en deuxième lecture une modification de la loi sur les déchets et les sites pollués par 48 voix et 4 abstentions. Cette réforme vise à soutenir des projets concrets qui intègrent l’économie circulaire dans les domaines de l’économie, des collectivités publiques et des milieux associatifs. Jusqu’en 2027, quatre millions au maximum en provenance du fonds cantonal de gestion des déchets pourront être investis.

Trois appels à projets se feront entre 2025 et 2027. /gtr