Vers une consultation des communes sur les coupes dans le transport régional

Le Gouvernement jurassien ne reste pas les bras croisés face aux coupes envisagées par la Confédération dans le transport régional. Pour rappel, le Conseil fédéral a annoncé au début du mois qu’il voulait réduire sa part de subventionnement aux bus et trains régionaux. Certaines lignes pourraient ainsi devoir être supprimées dans le Jura. Le député Yves Gigon (UDC) a demandé mercredi lors des questions orales au Parlement si les communes allaient être associées aux discussions. Le ministre des transports lui a répondu que c’était en projet. « Le Département de l’environnement veut justement proposer au Gouvernement d’associer les communes dans les réflexions à la fois techniques et politiques pour trouver la meilleure solution possible », a expliqué David Eray.