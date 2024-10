Géraldine Beuchat quitte le Parlement jurassien

Après avoir traversé trois législatures, Géraldine Beuchat (PCSI) quitte le Parlement jurassien. L’élue de Glovelier, qui siégeait depuis 14 ans, a annoncé ce jeudi sa démission avec effet au 10 décembre prochain, motivée « par de nouveaux projets professionnels nécessitant toute mon attention ». Géraldine Beuchat présidait par ailleurs la Commission des affaires extérieures et de la formation.

« J’ai mis tout mon cœur et toute mon énergie à défendre les intérêts de notre canton et de ses habitants. Je me réjouis également de l’intégration prochaine de Moutier au Canton du Jura. Je resterai attentive aux évolutions du Jura, auquel je souhaite tout le meilleur pour l’avenir », confie Géraldine Beuchat dans sa lettre de démission remise à la présidente du Parlement. /jpi