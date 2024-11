Nicolas Pétremand mènera l’expertise externe sur Clair-Logis

L’expertise externe sur Clair-Logis sera réalisée par Nicolas Pétremand. La Commission de gestion et de vérification des comptes du Conseil de ville (CGVC) a décidé de confier cette mission à l’ancien chef du Service cantonal jurassien de la santé et à son bureau NEPConseils. Elle a pris cette décision en accord avec le Conseil communal. Nicolas Pétremand analysera ainsi l’ensemble du processus qui a conduit à la reprise de Clair-Logis par Perlavita Betriebe AG, société du groupe Tertianum. Le rapport final est attendu dans le premier semestre 2025. La CGVC précise qu’elle a préavisé l’offre d’expertise de Nicolas Pétremand à l’unanimité. Elle souligne qu’il est « déjà au fait des principaux éléments du dossier » et qu’il a « parfaitement compris la finalité de la demande de la commission qui doit permettre in fine d’établir une feuille de route de gestion des prochains dossiers d’importance à l’intention de la commune ». /comm-fco