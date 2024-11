La population jurassienne serait bien alertée en cas de catastrophe

Le Jura est paré pour faire face à une éventuelle catastrophe climatique. Le député PLR Rolf Amstutz a voulu s’en assurer mercredi matin, lors des questions orales au Parlement jurassien. L’élu de Courchavon a demandé si l’Etat était doté d’un programme d’évacuation et d’un plan d’urgence. Il a fait référence aux récentes inondations qui ont frappé la région de Valence, en Espagne.

La ministre de l’Intérieur Nathalie Barthoulot a rappelé que MétéoSuisse était en charge des événements météorologiques dangereux, l’Office fédéral de l’Environnement des crues, mouvements de terrain et incendies de forêt, puis le Service de sismologie suisse des tremblements de terre. « En cas de besoin, la population sera renseignée et alertée par trois canaux : les sirènes, l’application Alertswiss et les radios et télévisions du Jura », a précisé Nathalie Barthoulot.