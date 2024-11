Une unité pour la prise en charge des troubles du comportement alimentaire à créer

Les députés jurassiens veulent une meilleure prise en charge des personnes souffrant de troubles de comportement alimentaire (TCA). Le législatif cantonal a accepté ce mercredi par 40 voix contre 9 et 9 abstentions une motion d’Anita Kradolfer (Les Vert-e-s). Le texte demande la création d’une unité ambulatoire multidisciplinaire pour la prise en charge des TCA et ainsi pallier un manque dans le canton, le Jura ne disposant d’aucune institution spécialisée dans ce type de pathologie. L’élue de Boncourt a souligné l’importance de posséder une telle structure à proximité de la patientèle et ainsi limiter les coûts d’hospitalisations hors canton et l’impact des longues listes d’attente sur les victimes de TCA et leur famille.





Pas assez de professionnels dans le Jura

Le ministre en charge de la Santé, Jacques Gerber, a reconnu la problématique. En moyenne, une vingtaine d’hospitalisations ont été enregistrées par an les quatre dernières années. Un tiers de ces hospitalisations concernait des jeunes de moins de 18 ans. « Malheureusement, le Jura n’a pas la taille critique pour posséder une structure spécialisée pour lui seul », a expliqué le ministre. Jacques Gerber a ainsi recommandé la transformation en postulat, arguant que le canton ne possède pas non plus suffisamment de professionnels qualifiés pour une telle unité. « Accepter cette motion, c’est se donner bonne conscience », a-t-il lancé.

Des membres de l’association Ana-Mia se sont mobilisés mercredi matin et ont distribué des prospectus devant l’Hôtel du Parlement afin de sensibiliser les députés jurassiens à cette motion et la lutte contre les troubles du comportement alimentaire. /gtr