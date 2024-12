Le SHC Buix mise sur la continuité

Le SHC Buix conserve son duo à la bande. Demi-finaliste des derniers play-off de Ligue A d’inline hockey, le club ajoulot a reconduit Dominique Voisard et Pascal Neuenschwander aux postes d’entraineurs pour la saison prochaine. Dans un communiqué transmis mardi, le président des Gravalons Hervé Althaus explique que le club souhaite continuer sur les bases de l’année écoulée et poursuivre la progression et le suivi des jeunes. /comm-emu