« La Balade jurassienne » entre Jolimont et Bonabé :

« La Matinale » se promène sur les hauteurs ce mercredi. « La Balade jurassienne » nous emmène du côté de Jolimont. Cap dans les champs en-dessous de l’auberge pour retrouver un sentier qui longe les rochers au-dessus de Bonabé. Après seulement quelques centaines de mètres dans les pâturages, les promeneurs ont l’occasion de longer une petite crête qui offre une vue sur tous les Franches-Montagnes, Chasseral ou encore les éoliennes de St-Brais et de Mt-Crosin. C’est d’ailleurs un endroit fortement apprécié de nombreux grimpeurs venus de toute la Suisse et de l’étranger également, selon Jean Hulmann, gérant de l’auberge de Jolimont. Son fils, Julien, affirme même que cette paroi est toujours au soleil et qu’il fait régulièrement bon là-haut, même en hiver. Une fois la vue contemplée, la balade ne s’arrête pas là. Il est possible de redescendre via des échelles jusqu’à la chapelle de Bonabé, une bâtisse du 19e siècle, « un lieu de rencontre important à l’époque pour les gens de Saulcy », comme le souligne Jean. /lge