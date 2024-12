Des réponses sur le surendettement des jeunes

Le surendettement des jeunes Jurassiens au centre d’une question écrite. Le Gouvernement a répondu aux interrogations d’Anaël Lovis (PLR). Le député demandait des précisions sur la proportion de jeunes concernés par cette problématique, notamment en raison des impôts, de même que sur les mesures pour y faire face.

Si le phénomène est bien réel, il est toutefois difficilement quantifiable, répond l’exécutif. Il n’existe pas de statistiques cantonales sur la proportion de jeunes de moins de 30 ans en situation de surendettement. Les chiffres de Caritas Jura, établis chaque année dans le rapport d’activité du secteur social et dettes, font état d’environ 80 cas sur l’année 2023. La part la plus importante des arriérés concerne les impôts et l’assurance maladie. Au niveau des impôts justement, poursuit l’exécutif, 565 contribuables de moins de 30 ans ont au moins une poursuite en cours pour les montants dus entre 2017 et 2023. Ça représente une proportion d’environ 5,5%. Le même calcul, mais en incluant les contribuables de tous les âges, débouche sur un taux plus élevé.

Pour ce qui est des mesures de lutte, le Gouvernement souligne l’offre de formation de Caritas Jura. En outre, la Commission de surendettement planche actuellement sur un projet de détection précoce. Il sera transmis aux services concernés au premier trimestre 2025. À noter encore que le site du Service des contributions dispose d’une page dédiée aux jeunes adultes, avec des conseils et informations. /lad