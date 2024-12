La jeunesse au pouvoir à Haute-Sorne

Ambitieux et fédérateur, Théo Comte (Le Centre) prend les rênes du législatif de Haute-Sorne. Le jeune homme de Bassecourt, 23 ans, sera le président du Conseil général de la commune fusionnée l’année prochaine. Il succédera à Jean-Claude Beuchat (PCSI). La vice-présidente sera l’élue Ouarda Mahmoudi (Haute-Sorne Avenir). Issu d’une famille animée par la politique, Théo Comte vit sa première législature au Conseil général vadais et en est le benjamin.





Une passion pour la politique

« Etant né un 24 octobre, mes fêtes d’anniversaire coïncidaient tout le temps avec un scrutin. (…) Autant vous dire qu’il arrivait souvent, malgré moi, que je ne sois pas le centre de l’attention, même à mon anniversaire, un quelconque sujet politique électrisant bien plus le débat et les discussions entre les deux côtés de ma famille », a souri le nouveau premier citoyen au moment de prendre la parole avec émotion. Passionné de politique, cet étudiant en économie d’entreprise a indiqué qu’il voulait être « un facilitateur » des échanges et qu’il sera « à l’écoute de chacune et chacun pour garantir que chaque voix trouver sa place au sein du législatif de Haute-Sorne ». Du fait de son âge, Théo Comte espère trouver les clés pour sensibiliser les jeunes à la politique. Il souhaite par ailleurs être un élu proche du peuple. /mle