Soins à domicile : les infirmières indépendantes du Jura montent au front

Les infirmières indépendantes du Jura crient leur indignation à la veille de la séance du budget cantonal 2025 au Parlement jurassien. Avec le soutien de la section Neuchâtel/Jura de l’Association suisse des infirmiers et infirmières, elles se mobilisent contre la potentielle hausse de la participation des patients au coût des soins à domicile. La contribution pourrait passer de 5 francs à 15,35 francs par jour. Une délégation se rendra ce mercredi matin à l’entrée du Parlement pour défendre le statu quo face aux députés, malgré les difficultés financières de l’Etat jurassien.

Les infirmières indépendantes évoquent une augmentation insupportable qui conduira des patients à renoncer aux soins et à une dégradation de l’état de santé d’une partie de la population. « Des patients font déjà le calcul avec cinq francs par jour. Certains qui auraient besoin de soins quotidiens acceptent de nous voir uniquement une ou deux fois par semaine parce qu’ils ne peuvent pas payer plus. Imaginez une hausse à 15,35 francs », s’inquiète Mélanie De Giacometti, représentante des infirmières indépendantes.





« Injuste et disproportionné »

Les professionnelles de la branche dénoncent par ailleurs ce qui deviendrait une spécificité jurassienne en cas d’augmentation de la participation des patients au coût. « En Suisse romande, il n’y a que les cantons de Genève et du Jura qui font payer une participation. A Genève, il faut débourser huit francs par séance de soins. Passer à 15,35 francs chez nous, ce serait totalement injuste et disproportionné par rapport aux revenus et au coût de la vie genevois », alerte Mélanie De Giacometti.

Pour les infirmières indépendantes du Jura, ce n’est donc pas sur le domaine des soins qu’il faut économiser. « Clairement, il y a des choses auxquelles on ne doit pas toucher. Les soins à domicile du canton participent à la réduction des temps d’hospitalisation, ce qui réduit le coût des soins. Si la hausse de la participation financière est acceptée, il y aura des conséquences qui vont immanquablement se répercuter ailleurs », conclut Mélanie De Giacometti.