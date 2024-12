Le Parlement en bref

Élu Vincent Vermeille (PCSI) en tant que membre de la commission des affaire extérieures et de la formation.

Élu par 45 voix Vincent Vermeille (PCSI) en tant que président de la commission des affaires extérieures et de la formation.

Accepté par 45 voix contre 7 et 7 abstentions la motion de Leïla Hanini (PS), intitulée « Pour la mise en œuvre d’un système électoral pérenne et constitutionnellement conforme et compatible avec la jurisprudence fédérale dès la législature 2031-2035 ».