Pas de renvoi du Jura de requérants syriens

Le Jura ne renverra pas de ressortissants syriens dans leur pays à la suite de la chute, dimanche, du régime de Bachar al-Assad. La ministre de l’Intérieur Nathalie Barthoulot s’est exprimée en ce sens ce mercredi au Parlement en réponse à une question orale d’Yves Gigon (UDC). L’élu agrarien a rappelé que le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) avait suspendu mardi les procédures et décisions d’asile pour les requérants syriens. Il voulait ainsi savoir combien de ressortissants syriens installés dans le Jura étaient concernés par un retour dans leur pays. « Aucun Syrien n’est concerné pour l’heure », a indiqué Nathalie Barthoulot. La ministre de l’Intérieur a précisé que la décision du SEM ne concernait que les demandes en cours d’examen et que le Jura n’en comptait actuellement aucune. Nathalie Barthoulot a également indiqué qu’elle était « très étonnée, pour ne pas dire choquée » de constater que la chute de Bachar al-Assad, survenue il y a trois jours, suscitait déjà des interrogations au Parlement jurassien sur d’éventuels renvois, alors que la situation de la Syrie reste très instable. Elle a aussi précisé que le Jura dénombrait 186 personnes d’origine syrienne et que toutes étaient au bénéfice d’un permis B, F ou N.