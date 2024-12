Un ministre s’en va, l’autre arrive

Arrivée du nouveau ministre

Élu le 24 novembre dernier pour remplacer Jacques Gerber au sein de l’exécutif, Stéphane Theurillat (Le Centre) a prêté serment ce vendredi après-midi devant le législatif. « Je vais pouvoir me lancer dans le bain, le travail va commencer, avec ses soucis mais je suis sûr aussi qu'il y aura de belles réalisations. Les messages à mon intention ont été très sympathiques, de tout bord, et je me réjouis de commencer à travailler avec mes collègues dans l'échange, le partage et le dialogue », a réagi Stéphane Theurillat.