Un accident sans blessé sur l’A16

Un accident s’est produit samedi en début d’après-midi sur l’A16 entre Glovelier et Bassecourt. Pour une raison encore indéterminée, un automobiliste a percuté l’amortisseur de l’entrée de l’aire de repos de Boécourt. Il a ensuite fini sa course environ 130 mètres plus loin, sur la voie rapide contre la glissière de la berme centrale. Aucun blessé n’est à déplorer, selon la police. La circulation a été perturbée pendant environ 1h15. /comm-alr