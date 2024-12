Un accident spectaculaire dans Les Rangiers

Deux blessés légers mais de grosses frayeurs dans une embardée dans le col des Rangiers. Mercredi après-midi, vers 14h50, un automobiliste a dévié de sa trajectoire et a heurté un talus à droite de la chaussée peu avant la bifurcation de Séprais, alors qu’il circulait de Develier en direction de St-Ursanne. Selon la police, il a effectué quelques tonneaux avant de terminer sa course sur le flanc gauche sur sa voie de circulation. Les deux personnes qui étaient à bord du véhicule ont été légèrement blessées et acheminées en ambulance à l’Hôpital du Jura. La circulation a été perturbée pendant environ une heure. /comm-mle