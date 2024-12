Rétrospective 2024 (3/9) : Le Jura fournisseur de médailles suisses aux JO

« À part Pierre Jonquères d’Oriola qui a eu deux fois la médaille d’or (1952 et 1964), il n’y en a que deux qui ont eu or et argent : Raimondo d’Inzeo (1956 et 1960) et Steve. Et il a eu trois coupes du monde, et il est champion d’Europe... Donc il a un des deux ou trois plus beaux palmarès de la terre et de l’histoire de ce sport », commentera dans la foulée le journaliste spécialisé et organisateur du CHI de Genève Alban Poudret. Si la Suisse ne se souviendra pas forcément de 2024 pour sa moisson de médailles, le Jura, assurément, s’en souviendra. /jpi