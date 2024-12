Vœux 2025 : Martial Courtet, président du Gouvernement jurassien

Santé et bonheur. Deux mots devenus tellement banals à l’heure des vœux. Martial Courtet qui présidera le Gouvernement jurassien en 2025 en convient, mais y tient à l’heure d’adresser ses vœux à la population. « Expression bien triviale, mais dans le monde actuel, ces mots sont importants. La santé dans un monde où tout va toujours plus vite et où on voit des personnes, plus jeunes, ne pas tenir le coup. Le bonheur, là aussi quelle évidence, mais on voit beaucoup ce qui ne va pas et on oublie peut-être de vivre ces bons moments et je souhaite à tout le monde d’arriver à en profiter », souhaite Martial Courtet.