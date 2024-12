Vœux 2025 : Yann Rufer

C’est bientôt l’heure du passage de témoin à la tête du Parlement jurassien. Le député-maire de Rossemaison Yann Rufer (PLR) sera dès ce mercredi le premier citoyen du canton du Jura pour l’année 2025. L’élu libéral-radical va succéder à Pauline Godat (Les Vert-e-s), du Bémont, en qualité de président.

Comme le veut la tradition sur RFJ, la personne au perchoir adresse ses vœux à la population jurassienne. Sur le plan politique, Yann Rufer souhaite en premier lieu « un climat apaisé et un retour à la sérénité ». Pour ses concitoyennes et concitoyens, le nouveau président évoque la santé, « le bien le plus précieux ».

Dans l’entretien à écouter-ci-dessous, Yann Rufer parle des défis de 2025, notamment le redressement des finances cantonales. Il souhaite également que des thèmes fédérateurs pour le Jura arrivent à nouveau sur la table. L’élu de Rossemaison parle enfin de la manière dont il entend piloter le Parlement, à savoir mettre en avant l’aspect « rassembleur ».