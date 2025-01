« La Balade jurassienne » au drapeau jurassien à Glovelier

« La Matinale » prend l’air comme tous les mercredis et s’en va en balade. Cette semaine, nous nous rendons du côté de Glovelier aux côtés du député socialiste au Parlement jurassien Loïc Dobler. Il nous a emmené sur les hauteurs de son village pour se rendre au drapeau jurassien tout fraichement rénové. Un itinéraire qui offre de nombreuses balades. Il est notamment possible de rejoindre un chemin inauguré en 2019 à l’occasion des 40 ans du canton du Jura qui touche les trois districts. De plus, l’emplacement du drapeau offre une vue imprenable sur l’ensemble de la Vallée de Delémont, mais avant cela, il ne faut pas avoir peur de grimper un petit peu. Toutefois, les plus courageux peuvent prendre le temps de se rendre jusqu’à St-Ursanne pour se détendre les mollets dans le Doubs. /lge