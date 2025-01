Choc frontal à Bonfol

La rue de la gare à Bonfol a été le théâtre d’une collision frontale. Un véhicule s’est déporté sur la voie opposée et est venu percuter une voiture qui circulait en sens inverse mercredi après-midi vers 16h. Un blessé a été emmené en ambulance à l’Hôpital du Jura à Delémont, selon un communiqué. Une patrouille de la police cantonale jurassienne, ainsi que le SIS Vendline avec cinq hommes et deux véhicules, sont intervenus pour procéder au constat d'usage et réguler le trafic qui a été perturbé durant environ 1h30. /comm-emu