Les contaminations grippales progressent sans être hors-norme dans le Jura

Vous avez peut-être commencé l’année au fond du lit en raison d’une bonne grippe. Le canton du Jura affichait ce mercredi près de 31 cas de grippe saisonnière déclarés pour 100'000 habitants, selon l’Office fédéral de la santé publique, loin du record de près de 49 cas à Neuchâtel. Au niveau suisse, un peu plus de 20 cas déclarés sont recensés. « Les contaminations grippales progressent actuellement dans notre région, mais la situation n'est pas hors-norme. Nous n'avons pas encore atteint le seuil épidémique », indique le médecin cantonal jurassien. Rien d’alarmant donc, mais Matthieu Vermeille tient à rappeler les gestes essentiels pour limiter la propagation : « se laver les mains régulièrement, aérer les espaces de vie commune plusieurs fois par jour, éternuer dans son coude, nettoyer les surfaces de contact fréquent, porter un masque en cas de symptômes et éviter les contacts étroits quand on est malade ».

La vaccination, « efficace après une dizaine de jours, ne prévient pas totalement l’infection mais réduit la sévérité des symptômes, le risque de complications, la durée de la maladie et de la convalescence et la contagiosité », ajoute Matthieu Vermeille. Elle est surtout recommandée pour « les personnes de plus de 65 ans, avec des maladies chroniques, au système immunitaire affaibli, les femmes enceintes et l’entourage proche notamment si les personnes vulnérables ne peuvent bénéficier du vaccin comme les enfants en bas âge ».





L’Hôpital du Jura « pas submergé »

Pas de panique non plus à l’Hôpital du Jura (H-JU). Le responsable de la communication de l’institution, Olivier Guerdat, explique que si « l’activité est soutenue et que les lits sont bien occupés, il reste un petit peu de marge et on n’est pas à flux tendu ». En début de semaine, seuls deux cas d’hospitalisation pour grippe étaient recensés. L’ouverture, l’été dernier, de la permanence médicale Mediqo a permis de soulager les urgences de l’H-JU, se réjouit Olivier Guerdat qui ajoute que la population a aussi adopté « les bons réflexes ». /mmi