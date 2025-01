Programme Bâtiments : remettre la compresse

Coup de frein pour le Programme Bâtiments du canton du Jura. L’intérêt des propriétaires pour obtenir des subventions pour l’assainissement énergétique de biens n’a pas été aussi conséquent l’an dernier qu’en 2022 et 2023. A fin septembre, 303 subventions ont été octroyées pour 2,1 millions de francs, ce qui correspond à 60% du montant à disposition pour 2024. A titre de comparaison, les fonds disponibles en 2022 avaient été épuisés en février déjà.

Dans une question écrite au Parlement jurassien, le député PVL Alain Beuret a demandé au Gouvernement les raisons de cet important non-recours aux subventions. L’exécutif indique en retour qu’il n’a pas de réponse précise. Il estime que la baisse de l’importance des aspects climatiques dans les préoccupations de la population, l’augmentation des taux d’intérêt, la réduction du risque de rupture de l’approvisionnement énergétique ou encore la baisse du prix des combustibles fossiles peuvent être une explication. L’Etat précise que la diminution des demandes n’est en aucun cas liée à une baisse des taux de subventions, ceux-ci n’ayant pas été réduits.





Renforcement de la Section de l’énergie

Le Gouvernement indique qu’il entend prendre des mesures cette année pour inciter les propriétaires à recourir davantage à l’aide financière. Grâce au renforcement de la Section de l’énergie du Service du développement territorial, il sera possible de cibler davantage les bénéficiaires potentiels, notamment ceux qui possèdent des bâtiments équipés de chauffages électriques décentralisés ou de chaudières de grande puissance. Pour remplacer le mazout, l’Etat va continuer d’agir sur les axes des subventions et des obligations. Les nouvelles mesures introduites cette année – qui découlent de la loi sur le climat et l’innovation – devraient permettre d’accélérer l’assainissement des immeubles collectifs.

L’utilisation du mazout pour le chauffage concernait encore 48,6% des bâtiments jurassiens fin 2023, alors que la moyenne suisse était de 37,2%. /rch