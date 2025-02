L’aide sociale pour les jeunes Jurassiens pourrait être revue

En matière d’aide sociale des enfants et adolescents, les normes ne sont plus adaptées au contexte et aux besoins actuels et il pourrait s’agir de modifier les bases légales jurassiennes. Le Gouvernement cantonal s’exprime ainsi en réponse à une question écrite de Rémy Meury (CS-POP). Le député au Parlement jurassien s’est interrogé sur la pauvreté subie par les enfants dans le Jura. Il cite notamment le dernier rapport social jurassien de 2021 qui estimait que de « nombreux enfants faisaient partie des bénéficiaires de l’aide sociale ». Dans sa réponse, l’exécutif cantonal cite une étude du bureau BASS commandée par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales et la Conférence suisse des institutions d’action sociale. « La pauvreté matérielle représente un risque sérieux pour le développement des enfants », estime BASS qui ajoute deux recommandations d’actions : « améliorer l’aide personnelle par un conseil et un accompagnement qui tiennent mieux compte des intérêts spécifiques des enfants dans le calcul de l’aide sociale » et « revoir le montant du forfait et tenir compte de l’âge des enfants ».

Le Gouvernement jurassien partage le fait que « les normes d'aide sociale ne sont plus adaptées au contexte et aux besoins actuels et il ne manquera pas de modifier, comme les autres cantons, les bases légales cantonales dès que la thématique sera reprise par la Conférence suisse des institutions d’action sociale ». En somme, cela impliquerait une révision de la loi sur l’action sociale. L’exécutif insiste aussi sur l’importance d’autres dispositifs de soutien aux familles en difficultés financières, notamment « la lutte contre le non-recours et l’amélioration constante du dispositif de soutien à celles-ci : lieux de rencontre parents-enfants, accueil extrafamilial, dispositifs de détection précoce, accompagnement ». Une réflexion sera menée, selon la demande du député Rémy Meury, pour intégrer les « besoins non couverts des enfants d’une famille au bénéfice de l’aide sociale » aux indicateurs qui constitueront le prochain rapport social. /mmi