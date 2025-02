Permis de construire, une affaire de pro ?

Pour les professionnels du secteur, c’est un problème. « On n’a déjà pas tellement de différenciation entre ce qu’est un vrai architecte avec un diplôme et celui qui exerce la profession sans même avoir un CFC de dessinateur en bâtiment, c’est actuellement autorisé », pose Pascal Burri, président de la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA), section Jura - Jura-Bernois. Et cette confusion aurait des répercussions directes sur la qualité des projets déposés et construits dans notre canton. « On est un peu en retrait par rapport aux autres cantons romands où il y a une législation pour déposer un permis. Il y a eu des cas malheureux où des gens ont perdu toutes leurs économies et doivent repartir à zéro », relève Pascal Burri.





Un projet durable ? « Il faut des professionnels pour proposer des solutions »

Cet architecte dément prêcher pour sa paroisse et vouloir « prendre des parts de marché », mais entend avant tout protéger le particulier. « Recourir à un professionnel permet d’avoir un projet de qualité, un interlocuteur fiable, et un projet durable. On des problèmes climatiques avec des exigences fortes, isoler un bâtiment de manière à le rendre sain à vivre est devenu très compliqué, il faut des professionnels pour proposer des solutions à ces problématiques. De même pour la réhabilitation en centre ancien qu’il faut savoir prendre en main. Les contraintes sont tout à fait différentes d’il y a une vingtaine d’années », explique Pascal Burri qui évoque une autre déviance du système permissif actuel.