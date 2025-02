Le Parlement ne veut pas geler la baisse fiscale des entreprises

Les entreprises jurassiennes devraient pouvoir compter sur la baisse fiscale prévue en 2026 dans le cadre de la réforme RFFA. Réuni mercredi, le Parlement a refusé, par 33 voix contre 27, une motion transformée en postulat et portée par la députée Katia Lehmann (PS). Le texte demandait au Gouvernement de geler la diminution progressive de l’imposition des personnes morales. Cosignataire, Loïc Dobler (PS) a estimé que le canton du Jura n’avait pas les moyens de poursuivre cette baisse fiscale. Il a rappelé qu’un gel permettrait d’engendrer des recettes supplémentaires de l'ordre de 6 millions de francs pour l’Etat et de 4 millions pour les communes. La droite a, de son côté, estimé que la mesure enverrait un mauvais signal aux entreprises déjà fragilisées par la mauvaise conjoncture. Le groupe PCSI et PVL a fait pencher la balance du côté du « non ». À noter que le vote nominatif a été demandé par Loïc Dobler et accepté par les députés. /alr