Le Parlement rejette des garde-fous contre une nouvelle affaire Dittli

Le député PLR Alain Schweingruber, avocat de profession, estimait la modification inutile et porteuse de confusion, le terme de « domicile fiscal » n’étant pas des plus adéquats car « on peut être fiscalisé à plusieurs endroits si on détient par exemple un immeuble dans un autre canton ». L'entrée en matière sera à nouveau débattue lors de la prochaine séance du Parlement. En cas de nouveau refus, la modification de loi sur ce point sera abandonnée.







Un outil informatique unique pour les élections

Le Parlement a en revanche accepté, dans un deuxième volet de la loi sur les droits politiques, d’imposer aux communes un système informatique unique et commun pour traiter et transmettre les résultats lors d’élections et votations. Les communes n’étaient jusqu’à présent pas contraintes d’utiliser le système informatique cantonal. Le « bug de transmission » qui a engendré un retard conséquent lors des élections fédérales de 2023 avait poussé le Gouvernement et le législatif à la réflexion pour imposer un système unique aux communes. /jpi