Pour un coup d’accélérateur aux infrastructures à l’étang de la Gruère

Les députés jurassiens se sont accordés pour dire, dans leur grande majorité, que la réalisation des infrastructures d’accueil pour les visiteurs de l’étang de la Gruère méritait un coup d’accélérateur. Le législatif a accepté par 51 voix contre 7 (celles du groupe UDC) une motion du député Vincent Wermeille (PCSI) demandant la mise en œuvre, « sans plus tarder, de toutes mesures utiles afin de réalisation les aménagements prévus » par la fiche concernée du plan spécial. La plupart des groupes ont relevé que les aménagements destinés à accueillir les touristes ont été décidés par le législatif cantonal en 2015, soit il y a 10 ans déjà ! Le concours d’idées lancé pour leur réalisation a sacré un lauréat (projet « La traversée d’une journée ») il y a trois ans et demi. Vincent Wermeille a rappelé à la tribune les problèmes récurrents de parking lors des jours de grande affluence. « Les acteurs clés ont manifesté leur volonté d’aller de l’avant au plus vite. Le projet de plan spécial a été validé par le comité de pilotage en décembre dernier. Ce plan pourrait entrer en vigueur dans les deux à trois ans, si aucun recours n’est déposé », a commenté le ministre de l’économie et de la santé Stéphane Theurillat, le Gouvernement étant favorable à la motion. /jpi