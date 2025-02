Une prolongation des RHT demandée pour faire face au ralentissement économique

Le Gouvernement jurassien suit avec attention le ralentissement actuel de l’économie. Le ministre Stéphane Theurillat l’a indiqué mercredi en réponse à une question orale du député suppléant Raoul Jaeggi (PVL). L’élu de Bassecourt a évoqué une dynamique préoccupante pour l’emploi alors que le taux de chômage a augmenté d’un point en une année et que les entreprises ayant recours à la RHT sont toujours plus nombreuses. Dans sa réponse, Stéphane Theurillat a rappelé que les entreprises pouvaient solliciter l’appui de la promotion économique et du site jurassien du Parc de l’innovation.

Le ministre a ajouté que certaines démarches avaient été entreprises auprès de la Confédération. « Des sollicitations ont été adressées au Conseil fédéral en vue d’une éventuelle prolongation de six mois supplémentaires de la période des RHT qui serait bienvenue si la situation devait perdurer, et ceci afin de permettre aux entreprises de conserver les compétences qui seront nécessaires au moment de la reprise », a déclaré Stéphane Theurillat. /alr