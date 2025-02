Une voiture percute un muret à Courfaivre

Un accident individuel de la circulation s’est produit jeudi peu avant 14h à Courfaivre. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, un automobiliste a dévié de sa trajectoire et est entré en collision avec un muret situé sur la voie opposée, avant de terminer sa course quelques mètres plus loin. Légèrement blessé, il a été pris en charge par une ambulance, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. La circulation a été quelque peu entravée durant près de 15 minutes. /comm-emu