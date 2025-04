Accident sur un passage à niveau à Grandgourt

Un accident de la circulation s’est produit au passage à niveau de Grandgourt samedi vers 12h30. Un automobiliste s’est retrouvé coincé entre les barrières des voies de chemin de fer. Le conducteur a quitté son véhicule et a pu sortir des rails à l’aide d’une tierce personne. Le chauffeur du train en provenance de Porrentruy a heurté la voiture malgré un freinage d’urgence. Le trafic ferroviaire a été perturbé pendant 2h30 et le trafic routier réglé en alternance. Une ambulance a été mandatée préventivement sur les lieux et un bus a été engagé par les CFF pour prendre en charge les passagers du train accidenté. /comm-mmi