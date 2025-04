Collision frontale dans les Gorges du Pichoux

Une collision frontale entre une moto et une voiture s’est produite samedi soir à Sornetan dans les Gorges du Pichoux. La police cantonale bernoise l’indique dimanche matin. Les deux véhicules ont pris feu. Le motocycliste, grièvement blessé, a été pris en charge sur les lieux de l’accident par les ambulanciers avant d'être emmené à l'hôpital par la Rega. L'automobiliste s’en est lui sorti indemne. L’intervention a mobilisé des patrouilles de la police bernoise, une patrouille de la police jurassienne, ainsi que les sapeurs-pompiers du Val d’Or et de Haute-Sorne. Le Pichoux a été fermé à la circulation pendant plusieurs heures. La police bernoise indique encore avoir ouvert une enquête pour établir les circonstances et le déroulement de l’accident. /comm-tbu-mmi