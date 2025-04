Des courbes à la hausse dans le domaine des poursuites et faillites

Les personnes et les entreprises jurassiennes face à la pression économique. Le député suppléant PCSI Thomas Schaffter a demandé mercredi lors d'une question orale devant le Parlement jurassien des éclaircissements concernant les poursuites et les faillites dans le canton, suite aux chiffres dévoilés la semaine passée par l’Office fédéral de la statistique. La ministre des Finances Rosalie Beuret Siess a confirmé que le nombre de faillites de sociétés restait élevé dans le canton. Le Jura en a enregistré 39 en 2024, contre 49 en 2023. Les successions répudiées sont aussi en hausse, avec 107 dossiers traités l’année passée. Le nombre de poursuites grimpe également. « Les offices jurassiens ont enregistré 33'540 poursuites en 2024, c’est un chiffre que nous n’avions pas atteint depuis 2017. On est dans une courbe qui augmente dans le Jura, comme partout en Suisse, démontrant qu’avec l’augmentation des primes des caisses-maladie et le coût de la vie, les ménages jurassiens ont de plus en plus de peine à finir le mois », a expliqué la ministre des Finances Rosalie Beuret Siess.