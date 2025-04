L’État jurassien devra biffer 100 EPT d’ici 2030

L’État jurassien devra réduire le nombre d'EPT dans son administration. Le Parlement jurassien a validé ce mercredi par 33 voix contre 24 et 2 abstentions une motion de Thomas Schaffter (PCSI). Le texte demande au Gouvernement de supprimer 100 équivalents plein temps (EPT) d’ici à 2030. « L’objectif a le mérite d’être clair et laisse au Gouvernement les moyens d’y parvenir », a justifié Thomas Schaffter. Pour le député suppléant, cette motion permettra d’accélérer les mesures prévues pour réaliser des économies, comme le programme « Modernisation de l’État », et avoir un effet positif sur les prochains budgets du Canton. « Un moyen intéressant de forcer le pas », a ajouté la députée Irène Donzé (PLR). Le Centre, le PLR et l'UDC se sont prononcés en faveur du texte, estimant notamment qu’il n’était « pas correct de continuer les économies de bout de chandelle », a déclaré Anne Froidevaux (Le Centre).